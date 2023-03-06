Kuruluşundan günümüze Bağdat nasıl geldi? 19. Yüzyıl Irak'ında Osmanlı idaresi nasıldı? Irak'ta Osmanlı Devleti'nde aşiret yönetimi nasıldı? Tanzimat döneminde Bağdat kentinin önemi nedir? 2. Abdulhamid Bağdat için nasıl bir politika izledi? 2. Abdulhamid'in Bağdat demir yolu projesinin önemi nedir?
Gönül Coğrafyamız programında bu hafta da Irak coğrafyası konuşuldu?
Dr. Vehbi Baysan'ın moderatörlüğünde "Gönül Coğrafyamız" 32. bölümüyle sizlerle...
Gönül Coğrafyamız'ın 32. bölümüne Prof. Dr. Ebubekir Ceylan konuk oldu.
00:00 Gönül Coğrafyamız
03:00 Kuruluşundan Günümüze "Bağdat"
13:00 19. Yüzyıl Irak'ında Osmanlı İdaresi
22:00 19. Yüzyıl Osmanlı İdaresinde Irak
35:00 Osmanlı Devleti'nde Aşiret Yönetimi
47:00 Tanzimat Döneminde Bağdat
01:19:00 2. Abdulhamid'in Bağdat Politikası
01:25:00 2. Abdulhamid'in Bağdat Demir Yolu Projesi