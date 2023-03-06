Kuruluşundan günümüze Bağdat nasıl geldi? 19. Yüzyıl Irak'ında Osmanlı idaresi nasıldı? Irak'ta Osmanlı Devleti'nde aşiret yönetimi nasıldı? Tanzimat döneminde Bağdat kentinin önemi nedir? 2. Abdulhamid Bağdat için nasıl bir politika izledi? 2. Abdulhamid'in Bağdat demir yolu projesinin önemi nedir?

Gönül Coğrafyamız programında bu hafta da Irak coğrafyası konuşuldu?

Dr. Vehbi Baysan'ın moderatörlüğünde "Gönül Coğrafyamız" 32. bölümüyle sizlerle...

Gönül Coğrafyamız'ın 32. bölümüne Prof. Dr. Ebubekir Ceylan konuk oldu.

00:00 Gönül Coğrafyamız

03:00 Kuruluşundan Günümüze "Bağdat"

13:00 19. Yüzyıl Irak'ında Osmanlı İdaresi

22:00 19. Yüzyıl Osmanlı İdaresinde Irak

35:00 Osmanlı Devleti'nde Aşiret Yönetimi

47:00 Tanzimat Döneminde Bağdat

01:19:00 2. Abdulhamid'in Bağdat Politikası

01:25:00 2. Abdulhamid'in Bağdat Demir Yolu Projesi