Gönül Coğrafyamız programında bu hafta Orta Afrika'nın kalbinde bulunan bir ülke, Uganda konuşuldu. Uganda'da sosyal ve kültürel boyutlarıyla nasıl bir ülke? Uganda'da hangi etnik gruplar bulunuyor? Uganda'da hangi diller konuşuluyor? Uganda'da yemek kültürünün özellikleri nelerdir? Uganda'nın milli gelenekleri nelerdir?
Gönül Coğrafyamız programına bu hafta bizlere Uganda'yı anlatmak üzere Hthaifah Busuulwa, Abdurrahman Luyında ve Dr. Hawa Kasule konuk oldu. Dr. Vehbi Baysan'ın sunumuyla Gönül Coğrafyamız 33. bölümüyle sizlerle...
00:00 Gönül Coğrafyamız
09:00 Uganda'da Sosyal ve Kültürel Boyut
15:00 Orta Afrika'nın Kalbinde Bulunan Bir Ülke: Uganda
29:00 Tarihi ve Kültürel Yönüyle "Uganda"
33:00 Uganda'da Etnik Gruplar
39:00 Uganda'da Konuşulan Diller
01:05:00 Uganda'da Sosyal ve Kültürel Hayat
01:10:00 Uganda'da Yemek Kültürü
01:16:00 Uganda'nın Milli Gelenekleri
01:36:00 Türkiye-Uganda İlişkileri