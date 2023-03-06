33. Bölüm | Uganda'da Sosyal ve Kültürel Boyut

Uganda'nın milli gelenekleri nelerdir?

07 Mart 2023 | 13:31
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Gönül Coğrafyamız programında bu hafta Orta Afrika'nın kalbinde bulunan bir ülke, Uganda konuşuldu. Uganda'da sosyal ve kültürel boyutlarıyla nasıl bir ülke? Uganda'da hangi etnik gruplar bulunuyor? Uganda'da hangi diller konuşuluyor? Uganda'da yemek kültürünün özellikleri nelerdir? Uganda'nın milli gelenekleri nelerdir?

Gönül Coğrafyamız programına bu hafta bizlere Uganda'yı anlatmak üzere Hthaifah Busuulwa, Abdurrahman Luyında ve Dr. Hawa Kasule konuk oldu. Dr. Vehbi Baysan'ın sunumuyla Gönül Coğrafyamız 33. bölümüyle sizlerle...

00:00 Gönül Coğrafyamız

09:00 Uganda'da Sosyal ve Kültürel Boyut

15:00 Orta Afrika'nın Kalbinde Bulunan Bir Ülke: Uganda

29:00 Tarihi ve Kültürel Yönüyle "Uganda"

33:00 Uganda'da Etnik Gruplar

39:00 Uganda'da Konuşulan Diller

01:05:00 Uganda'da Sosyal ve Kültürel Hayat

01:10:00 Uganda'da Yemek Kültürü

01:16:00 Uganda'nın Milli Gelenekleri

01:36:00 Türkiye-Uganda İlişkileri

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