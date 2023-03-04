Afrika bağımsız mı? Afrika'da sömürgecilik faaliyetleri devam ediyor mu? Fransa'nın Afrika'daki sömürgeleri hangileridir? Yumuşak güç nedir? Afrika'daki yumuşak güç uygulamaları nelerdir? Çin'in Afrika'daki faaliyetleri ve stratejik hedefleri nelerdir?
Gönül Coğrafyamız'da bu hafta "Afrika'daki Sömürgecilik Faaliyetleri" konuşuldu. Gönül Coğrafyamız'a bu hafta Doç. Dr. Uğur Yasin Asal ve Dr. Başak Özoral konuk oldu. Dr. Vehbi Baysan'ın sunumuyla Gönül Coğrafyamız 34. bölümüyle sizlerle...
00:00 Gönül Coğrafyamız
04:00 Afrika Birliği ve Kıtasal Serbest Ticaret Antlaşması
10:00 Afrika'da Sömürgecilik Faaliyetleri
14:00 Türkiye-Afrika İlişkileri
18:00 G20 Afrika Çalışma Grubu
22:00 Yeryüzünün İkinci Büyük Kıtası: Afrika
28:00 Geçmişten Günümüze Afrika'da Kurulan Sömürü Düzeni
46:00 Afrika'da Yumuşak Güç Uygulamaları
55:00 Türkiye'nin Afrika'daki Ticari Diplomasisi
01:04:00 Afrika'da Siyaset ve Hükümet İlişkileri
01:25:00 Çin'in Afrika'daki Faaliyetleri ve Stratejik Hedefleri