Afrika bağımsız mı? Afrika'da sömürgecilik faaliyetleri devam ediyor mu? Fransa'nın Afrika'daki sömürgeleri hangileridir? Yumuşak güç nedir? Afrika'daki yumuşak güç uygulamaları nelerdir? Çin'in Afrika'daki faaliyetleri ve stratejik hedefleri nelerdir?

Gönül Coğrafyamız'da bu hafta "Afrika'daki Sömürgecilik Faaliyetleri" konuşuldu. Gönül Coğrafyamız'a bu hafta Doç. Dr. Uğur Yasin Asal ve Dr. Başak Özoral konuk oldu. Dr. Vehbi Baysan'ın sunumuyla Gönül Coğrafyamız 34. bölümüyle sizlerle...

00:00 Gönül Coğrafyamız

04:00 Afrika Birliği ve Kıtasal Serbest Ticaret Antlaşması

10:00 Afrika'da Sömürgecilik Faaliyetleri

14:00 Türkiye-Afrika İlişkileri

18:00 G20 Afrika Çalışma Grubu

22:00 Yeryüzünün İkinci Büyük Kıtası: Afrika

28:00 Geçmişten Günümüze Afrika'da Kurulan Sömürü Düzeni

46:00 Afrika'da Yumuşak Güç Uygulamaları

55:00 Türkiye'nin Afrika'daki Ticari Diplomasisi

01:04:00 Afrika'da Siyaset ve Hükümet İlişkileri

01:25:00 Çin'in Afrika'daki Faaliyetleri ve Stratejik Hedefleri