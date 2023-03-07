35. Bölüm | Togo, Çad ve Sudan

Sudan neden ikiye bölündü? Sudan'daki iç savaşın sebepleri nelerdir? Togo Nasıl Bir Ülke? Batı Afrika'da stratejik bir ülke olan Togo'nun önemi nedir? Çad'da sosyal ve kültürel hayat nasıl? Sömürgecilikten günümüze Sudan'da neler değişti?
Gönül Coğrafyamız'da bu hafta "Afrika'daki Sömürgecilik Faaliyetleri" konuşuldu. Gönül Coğrafyamız'a bu hafta Djaranabi Djibrine, Faroukou Mintoiba ve Maha Bakhit konuk oldu.
Dr. Vehbi Baysan'ın sunumuyla Gönül Coğrafyamız 35. bölümüyle sizlerle...
00:00 Gönül Coğrafyamız
10:00 Togo Nasıl Bir Ülke?
13:00 Orta Afrika'da Bir İslam Ülkesi: Sudan
18:00 Batı Afrika'da Küçük Ama Stratejik Bir Ülke: Togo
24:00 Sömürgecilikten Günümüze Sudan
32:00 Afrika'nın Tarım Ülkesi: Togo
37:00 Togo'da Nüfus ve Etnik Gruplar
45:00 Uzağımızdaki Yakın Üç Afrika Ülkesi: Togo, Çad ve Sudan
57:00 Çad'da Sosyal ve Kültürel Hayat
01:14:00 Orta Afrika'da Bir İslam Ülkesi: Sudan
01:24:00 Togo'da Yemek Kültürü
01:32:00 Sudan'ın Milli Yemekleri