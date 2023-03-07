35. Bölüm | Togo, Çad ve Sudan

Sudan'ın milli yemekleri nelerdir?

07 Mart 2023 | 16:33
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Sudan neden ikiye bölündü? Sudan'daki iç savaşın sebepleri nelerdir? Togo Nasıl Bir Ülke? Batı Afrika'da stratejik bir ülke olan Togo'nun önemi nedir? Çad'da sosyal ve kültürel hayat nasıl? Sömürgecilikten günümüze Sudan'da neler değişti?

Gönül Coğrafyamız'da bu hafta "Afrika'daki Sömürgecilik Faaliyetleri" konuşuldu. Gönül Coğrafyamız'a bu hafta Djaranabi Djibrine, Faroukou Mintoiba ve Maha Bakhit konuk oldu.

Dr. Vehbi Baysan'ın sunumuyla Gönül Coğrafyamız 35. bölümüyle sizlerle...

00:00 Gönül Coğrafyamız

10:00 Togo Nasıl Bir Ülke?

13:00 Orta Afrika'da Bir İslam Ülkesi: Sudan

18:00 Batı Afrika'da Küçük Ama Stratejik Bir Ülke: Togo

24:00 Sömürgecilikten Günümüze Sudan

32:00 Afrika'nın Tarım Ülkesi: Togo

37:00 Togo'da Nüfus ve Etnik Gruplar

45:00 Uzağımızdaki Yakın Üç Afrika Ülkesi: Togo, Çad ve Sudan

57:00 Çad'da Sosyal ve Kültürel Hayat

01:14:00 Orta Afrika'da Bir İslam Ülkesi: Sudan

01:24:00 Togo'da Yemek Kültürü

01:32:00 Sudan'ın Milli Yemekleri

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