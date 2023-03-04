36. Bölüm | Körfez Ülkeleri Tarihi ve Kültürü

Körfez ülkeleri ekonomisinde petrol sektörünün önemi nedir?

05 Mart 2023 | 18:13
VİDEO DEVAM EDİYOR

Körfez ülkeleri hangileridir? Körfez Birliği ülkeleri hangileridir? Körfez ülkelerinin özellikleri nelerdir? Körfez ülkeleri ekonomisinde petrol sektörünün önemi nedir?

Gönül Coğrafyamız'da bu hafta "Körfez Ülkeleri Tarihi ve Kültürü" konuşuldu.

Gönül Coğrafyamız'a bu hafta İstanbul Ticaret Üniveritesi öğretim üyesi Dr. Başak Özoral konuk oldu. Dr. Vehbi Baysan'ın sunumuyla Gönül Coğrafyamız 36. bölümüyle sizlerle...

00:00 Gönül Coğrafyamız

05:00 Körfez Ülkeleri Tarihi ve Kültürü

28:00 Körfez Ülkelerinin Sosyo-Ekonomik Yapıları

50:00 Körfez Ülkelerinin Petrol ve Doğalgaz Kaynakları

56:00 Körfez Ülkeleri Ekonomisinde Petrol Sektörünün Önemi

01:00:00 Körfez Ülkelerinin Doğalgaz İhracat ve İthalatı

01:17:00 Körfez Ülkelerinde Kadınların Toplumsal Rollerindeki Değişim

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