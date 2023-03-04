36. Bölüm | Körfez Ülkeleri Tarihi ve Kültürü

Körfez ülkeleri hangileridir? Körfez Birliği ülkeleri hangileridir? Körfez ülkelerinin özellikleri nelerdir? Körfez ülkeleri ekonomisinde petrol sektörünün önemi nedir?
Gönül Coğrafyamız'da bu hafta "Körfez Ülkeleri Tarihi ve Kültürü" konuşuldu.
Gönül Coğrafyamız'a bu hafta İstanbul Ticaret Üniveritesi öğretim üyesi Dr. Başak Özoral konuk oldu. Dr. Vehbi Baysan'ın sunumuyla Gönül Coğrafyamız 36. bölümüyle sizlerle...
00:00 Gönül Coğrafyamız
05:00 Körfez Ülkeleri Tarihi ve Kültürü
28:00 Körfez Ülkelerinin Sosyo-Ekonomik Yapıları
50:00 Körfez Ülkelerinin Petrol ve Doğalgaz Kaynakları
56:00 Körfez Ülkeleri Ekonomisinde Petrol Sektörünün Önemi
01:00:00 Körfez Ülkelerinin Doğalgaz İhracat ve İthalatı
01:17:00 Körfez Ülkelerinde Kadınların Toplumsal Rollerindeki Değişim