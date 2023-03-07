37. Bölüm | Katar Tarihi ve Kültürel Mirası

Katar halkı yerel kimliğini nasıl koruyabilir?

07 Mart 2023 | 16:37
VİDEO DEVAM EDİYOR

Katar nasıl bir ülke? Arap dünyasında Katar edebiyatının yeri nedir? Katar halkı yerel kimliğini nasıl koruyabilir? Katar'ın milli gelenekleri nedir? Katar'da mutfak kültürü özellikleri nelerdir? Gönül Coğrafyamız'da bu hafta "Körfez Ülkelerinden Katar" konuşuldu.

Gönül Coğrafyamız'a bu hafta İstanbul Ticaret Üniveritesi öğretim üyesi Dr. Başak Özoral ve Yazar-Basın Danışmanı Dr. Ahmed Abdul Malik konuk oldu. Dr. Vehbi Baysan'ın sunumuyla Gönül Coğrafyamız 37. bölümüyle sizlerle...

00:00 Gönül Coğrafyamız

05:00 Katar Tarihi ve Kültürel Mirası

15:00 Katar nasıl bir ülke?

22:00 Arap dünyasında Katar edebiyatının yeri

25:00 Katar halkı yerel kimliğini nasıl koruyabilir?

30:00 Katar medyasının önemi ve gelişimi

35:00 Katar'ın modernleşme süreci

01:11:00 Katar'ın milli gelenekleri

01:21:00 Katar'da mutfak kültürü

01:26:00 Katar'da kadınların toplumsal rollerindeki değişim

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

39. Bölüm | Ortadoğu'da Tarihsel Süreç
39. Bölüm | Ortadoğu'da Tarihsel Süreç 05 Mart 2023 | 18:05
40. Bölüm | Ortadoğu'da İslam ve Kültür
40. Bölüm | Ortadoğu'da İslam ve Kültür 07 Mart 2023 | 17:23
41. Bölüm I Rumeli'de Türk-İslam Medeniyetinin İzleri
41. Bölüm I Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki Mirası 07 Mart 2023 | 19:12
42. Bölüm | Rumeli'de Türk-İslam Medeniyeti
42. Bölüm | Rumeli'de Türk-İslam Medeniyeti 05 Mart 2023 | 14:09
43. Bölüm | Osmanlı Devleti ve Rumeli Vilayetleri
43. Bölüm | Osmanlı Devleti ve Rumeli Vilayetleri 04 Mart 2023 | 19:06
44. Bölüm I Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki Mirası
44. Bölüm I Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki Mirası 07 Mart 2023 | 17:04
47. Bölüm | Yurt dışındaki Türkler ve Eğitim Faaliyetleri
47. Bölüm | Yurt dışındaki Türkler ve Eğitim Faaliyetleri 04 Mart 2023 | 18:00
49. Bölüm | İslam Coğrafyasında İlim
49. Bölüm | İslam Coğrafyasında İlim 04 Mart 2023 | 17:07