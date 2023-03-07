37. Bölüm | Katar Tarihi ve Kültürel Mirası

Katar nasıl bir ülke? Arap dünyasında Katar edebiyatının yeri nedir? Katar halkı yerel kimliğini nasıl koruyabilir? Katar'ın milli gelenekleri nedir? Katar'da mutfak kültürü özellikleri nelerdir? Gönül Coğrafyamız'da bu hafta "Körfez Ülkelerinden Katar" konuşuldu.
Gönül Coğrafyamız'a bu hafta İstanbul Ticaret Üniveritesi öğretim üyesi Dr. Başak Özoral ve Yazar-Basın Danışmanı Dr. Ahmed Abdul Malik konuk oldu. Dr. Vehbi Baysan'ın sunumuyla Gönül Coğrafyamız 37. bölümüyle sizlerle...
00:00 Gönül Coğrafyamız
05:00 Katar Tarihi ve Kültürel Mirası
15:00 Katar nasıl bir ülke?
22:00 Arap dünyasında Katar edebiyatının yeri
25:00 Katar halkı yerel kimliğini nasıl koruyabilir?
30:00 Katar medyasının önemi ve gelişimi
35:00 Katar'ın modernleşme süreci
01:11:00 Katar'ın milli gelenekleri
01:21:00 Katar'da mutfak kültürü
01:26:00 Katar'da kadınların toplumsal rollerindeki değişim