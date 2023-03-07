37. Bölüm | Katar Tarihi ve Kültürel Mirası

Katar nasıl bir ülke? Arap dünyasında Katar edebiyatının yeri nedir? Katar halkı yerel kimliğini nasıl koruyabilir? Katar'ın milli gelenekleri nedir? Katar'da mutfak kültürü özellikleri nelerdir? Gönül Coğrafyamız'da bu hafta "Körfez Ülkelerinden Katar" konuşuldu.

Gönül Coğrafyamız'a bu hafta İstanbul Ticaret Üniveritesi öğretim üyesi Dr. Başak Özoral ve Yazar-Basın Danışmanı Dr. Ahmed Abdul Malik konuk oldu. Dr. Vehbi Baysan'ın sunumuyla Gönül Coğrafyamız 37. bölümüyle sizlerle...

00:00 Gönül Coğrafyamız

05:00 Katar Tarihi ve Kültürel Mirası

15:00 Katar nasıl bir ülke?

22:00 Arap dünyasında Katar edebiyatının yeri

25:00 Katar halkı yerel kimliğini nasıl koruyabilir?

30:00 Katar medyasının önemi ve gelişimi

35:00 Katar'ın modernleşme süreci

01:11:00 Katar'ın milli gelenekleri

01:21:00 Katar'da mutfak kültürü

01:26:00 Katar'da kadınların toplumsal rollerindeki değişim