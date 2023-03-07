38. Bölüm | Körfez Ülkelerinin Tarihi

Körfez ülkeleri hangileridir? Körfez bölgesinin jeopolitik önemi nedir? Körfez ülkelerinin sosyo-ekonomik yapıları nasıldır? Birleşik Arap Emirlikleri'nin ekonomik yapısı nedir? Bahreyn'in tarihi ve kültürünün önemi nedir?
Gönül Coğrafyamız'da bu hafta "Birleşik Arap Emirlikleri'nin Tarihi ve Kültürü " konuşuldu. Gönül Coğrafyamız'a bu hafta İstanbul Ticaret Üniveritesi öğretim üyesi Dr. Başak Özoral konuk oldu.
Dr. Vehbi Baysan'ın sunumuyla Gönül Coğrafyamız 38. bölümüyle sizlerle...
00:00 Gönül Coğrafyamız
04:00 Birleşik Arap Emirlikleri'nin Tarihi ve Kültürü
07:00 Körfez ülkeleri hangileri
08:00 Türkiye ve körfez ülkelerinin ilişkisi
22:00 Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ekonomik Yapısı
27:00 Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ekonomik ve Kültürel Gelişimi
33:00 Körfez bölgesinin jeopolitik önemi
50:00 Körfez ülkelerinin sosyo-ekonomik yapıları
55:00 Suudi Arabistan'ın Tarihi Geçmişi
01:20:00 Suudi Arabistan'ın Kültür Kimliği
01:24:00 Umman'ın Tarihi ve Kültürü
01:28:00 Kuveyt'in Tarihi ve Kültürü
01:32:00 Bahreyn'in Tarihi ve Kültürü
01:35:00 Körfez ülkelerinin geleneksel kıyafetleri
01:37:00 Körfez ülkelerinin özdeşleşmiş geleneksel kıyafetleri