38. Bölüm | Körfez Ülkelerinin Tarihi

Körfez ülkeleri hangileridir? Körfez bölgesinin jeopolitik önemi nedir? Körfez ülkelerinin sosyo-ekonomik yapıları nasıldır? Birleşik Arap Emirlikleri'nin ekonomik yapısı nedir? Bahreyn'in tarihi ve kültürünün önemi nedir?

Gönül Coğrafyamız'da bu hafta "Birleşik Arap Emirlikleri'nin Tarihi ve Kültürü " konuşuldu. Gönül Coğrafyamız'a bu hafta İstanbul Ticaret Üniveritesi öğretim üyesi Dr. Başak Özoral konuk oldu.

Dr. Vehbi Baysan'ın sunumuyla Gönül Coğrafyamız 38. bölümüyle sizlerle...

00:00 Gönül Coğrafyamız

04:00 Birleşik Arap Emirlikleri'nin Tarihi ve Kültürü

07:00 Körfez ülkeleri hangileri

08:00 Türkiye ve körfez ülkelerinin ilişkisi

22:00 Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ekonomik Yapısı

27:00 Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ekonomik ve Kültürel Gelişimi

33:00 Körfez bölgesinin jeopolitik önemi

50:00 Körfez ülkelerinin sosyo-ekonomik yapıları

55:00 Suudi Arabistan'ın Tarihi Geçmişi

01:20:00 Suudi Arabistan'ın Kültür Kimliği

01:24:00 Umman'ın Tarihi ve Kültürü

01:28:00 Kuveyt'in Tarihi ve Kültürü

01:32:00 Bahreyn'in Tarihi ve Kültürü

01:35:00 Körfez ülkelerinin geleneksel kıyafetleri

01:37:00 Körfez ülkelerinin özdeşleşmiş geleneksel kıyafetleri