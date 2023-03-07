40. Bölüm | Ortadoğu'da İslam ve Kültür

Ortadoğu'yu tarihsel olarak tehdit ettiği düşünülen unsurlar nelerdir?

07 Mart 2023 | 17:32
VİDEO DEVAM EDİYOR

Gönül Coğrafyamız'da bu hafta "Ortadoğu'da Tarih Süreç" konuşuldu. Gönül Coğrafyamız'a bu hafta Müzisyen Alaa Alkhatip konuk oldu.

Dr. Vehbi Baysan'ın sunumuyla Gönül Coğrafyamız 40. bölümüyle yayında...

00:00 Gönül Coğrafyamız

05:30 Müzisyen Alaa Alkhatip

10:00 Ortadoğu'da Tarihsel Süreç

15:00 Ortadoğu'da İslam ve Kültür

30:00 Müzisyen Alaa Alkhatip

38:00 Müzisyen Alaa Alkhatip

45:00 Modern Ortadoğu Tarihi

54:00 Müzisyen Alaa Alkhatip

01:04:00 Müzisyen Alaa Alkhatip

01:16:00 Ortadoğu'yu Tarihsel Olarak Tehdit Ettiği Düşünülen Unsurlar

01:28:00 Ortadoğu'da Müzik Anlayışı

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