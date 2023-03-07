Gönül Coğrafyamız'da bu hafta "Ortadoğu'da Tarih Süreç" konuşuldu. Gönül Coğrafyamız'a bu hafta Müzisyen Alaa Alkhatip konuk oldu.
Dr. Vehbi Baysan'ın sunumuyla Gönül Coğrafyamız 40. bölümüyle yayında...
00:00 Gönül Coğrafyamız
05:30 Müzisyen Alaa Alkhatip
10:00 Ortadoğu'da Tarihsel Süreç
15:00 Ortadoğu'da İslam ve Kültür
30:00 Müzisyen Alaa Alkhatip
38:00 Müzisyen Alaa Alkhatip
45:00 Modern Ortadoğu Tarihi
54:00 Müzisyen Alaa Alkhatip
01:04:00 Müzisyen Alaa Alkhatip
01:16:00 Ortadoğu'yu Tarihsel Olarak Tehdit Ettiği Düşünülen Unsurlar
01:28:00 Ortadoğu'da Müzik Anlayışı