Gönül Coğrafyamız'da bu hafta "Ortadoğu'da Tarih Süreç" konuşuldu. Gönül Coğrafyamız'a bu hafta Müzisyen Alaa Alkhatip konuk oldu.

Dr. Vehbi Baysan'ın sunumuyla Gönül Coğrafyamız 40. bölümüyle yayında...

00:00 Gönül Coğrafyamız

05:30 Müzisyen Alaa Alkhatip

10:00 Ortadoğu'da Tarihsel Süreç

15:00 Ortadoğu'da İslam ve Kültür

30:00 Müzisyen Alaa Alkhatip

38:00 Müzisyen Alaa Alkhatip

45:00 Modern Ortadoğu Tarihi

54:00 Müzisyen Alaa Alkhatip

01:04:00 Müzisyen Alaa Alkhatip

01:16:00 Ortadoğu'yu Tarihsel Olarak Tehdit Ettiği Düşünülen Unsurlar

01:28:00 Ortadoğu'da Müzik Anlayışı