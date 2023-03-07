Türkler için Rumeli'nin önemi nedir? Osmanlı Devleti Rumeli'de nasıl bir miras bıraktı? Gönül Coğrafyamız'da bu hafta "Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki Mirası " konuşuldu.

Gönül Coğrafyamız'a bu hafta Tarihçi Mehmet Dilbaz konuk oldu. Dr. Vehbi Baysan'ın sunumuyla Gönül Coğrafyamız 41. bölümüyle sizlerle...

00:00 Gönül Coğrafyamız

05:00 Rumeli'de Türk-İslam Medeniyetinin İzleri

25:00 Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki Mirası

34:00 Osmanlı'nın 34. Padişahı: Sultan 2. Abdulhamid

48:00 Sultan 2. Abdulhamid'in Şahsiyeti

01:03:00 Sultan 2. Abdülhamid'in Siyasi Dehası