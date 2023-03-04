Osmanlılar, Rumeli'ye ilk kez ne zaman geçtiler? Rumeli'ye geçiş Osmanlı Devletine ne kazandırdı? Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki fetih ve iskan siyaseti nasıldı? Gönül Coğrafyamız programına bu hafta Tarihçi-Yazar Mehmet Dilbaz konuk oldu.
Dr. Vehbi Baysan'ın moderatörlüğünde Gönül Coğrafyamız 42. bölümüyle sizlerle...
00:00 Gönül Coğrafyamız
05:00 Rumeli'de Türk-İslam Medeniyetinin İzleri
21:00 Rumeli Türkülerinin Usta İsmi Arif Şentürk'ün Anısına
25:00 Arif Şentürk kimdir?
29:00 Osmanlılar, Rumeli'ye ilk kez ne zaman geçtiler?
38:00 Osmanlı Devleti ve Rumeli Vilayetleri
42:00 Rumeli'ye geçiş Osmanlı Devletine ne kazandırdı?
56:00 Rumeli'de Türk - İslam Medeniyetinin İzleri
01:06:00 Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki fetih ve iskan siyaseti
01:19:00 Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki mirası
01:36:00 Osmanlı Devleti ve Rumeli Vilayetleri