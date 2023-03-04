Osmanlılar, Rumeli'ye ilk kez ne zaman geçtiler? Rumeli'ye geçiş Osmanlı Devletine ne kazandırdı? Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki fetih ve iskan siyaseti nasıldı? Gönül Coğrafyamız programına bu hafta Tarihçi-Yazar Mehmet Dilbaz konuk oldu.

Dr. Vehbi Baysan'ın moderatörlüğünde Gönül Coğrafyamız 42. bölümüyle sizlerle...

00:00 Gönül Coğrafyamız

05:00 Rumeli'de Türk-İslam Medeniyetinin İzleri

21:00 Rumeli Türkülerinin Usta İsmi Arif Şentürk'ün Anısına

25:00 Arif Şentürk kimdir?

29:00 Osmanlılar, Rumeli'ye ilk kez ne zaman geçtiler?

38:00 Osmanlı Devleti ve Rumeli Vilayetleri

42:00 Rumeli'ye geçiş Osmanlı Devletine ne kazandırdı?

56:00 Rumeli'de Türk - İslam Medeniyetinin İzleri

01:06:00 Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki fetih ve iskan siyaseti

01:19:00 Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki mirası

01:36:00 Osmanlı Devleti ve Rumeli Vilayetleri