43. Bölüm | Osmanlı Devleti ve Rumeli Vilayetleri

Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki mirası korunuyor mu?

04 Mart 2023 | 19:06
VİDEO DEVAM EDİYOR

Gönül Coğrafyamız programına bu hafta Tarihçi-Yazar Mehmet Dilbaz konuk oldu.

Gönül Coğrafyamız'da bu hafta "Osmanlı'nın Rumeli Vilayeti" konuşuldu. Dr. Vehbi Baysan'ın moderatörlüğünde Gönül Coğrafyamız 43. bölümüyle sizlerle...

00:00 Gönül Coğrafyamız

08:00 Osmanlı Devleti ve Rumeli Vilayetleri

16:00 Rumeli'de Osmanlı Devleti'nin Altın Çağı

42:00 Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki Mirası

55:00 Bugünkü adı Plovdiv olan eski bir Osmanlı şehri: Filibe

01:20:00 Rumeli'de Osmanlı Devleti'nin Altın Çağı

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