43. Bölüm | Osmanlı Devleti ve Rumeli Vilayetleri

Gönül Coğrafyamız programına bu hafta Tarihçi-Yazar Mehmet Dilbaz konuk oldu.
Gönül Coğrafyamız'da bu hafta "Osmanlı'nın Rumeli Vilayeti" konuşuldu. Dr. Vehbi Baysan'ın moderatörlüğünde Gönül Coğrafyamız 43. bölümüyle sizlerle...
00:00 Gönül Coğrafyamız
08:00 Osmanlı Devleti ve Rumeli Vilayetleri
16:00 Rumeli'de Osmanlı Devleti'nin Altın Çağı
42:00 Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki Mirası
55:00 Bugünkü adı Plovdiv olan eski bir Osmanlı şehri: Filibe
01:20:00 Rumeli'de Osmanlı Devleti'nin Altın Çağı