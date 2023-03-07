44. Bölüm I Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki Mirası

Balkan Savaşları sonrasında Rumeli'de hangi topraklar kaybedildi?

07 Mart 2023 | 17:04
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19. ve 20. Yüzyılda "Rumeli" nasıldı? Rumeli'de toprak kayıpları nasıl yaşandı? Balkan Savaşları'nın Rumeli'ye etkisi nasıl oldu?

Gönül Coğrafyamız programına bu hafta Tarihçi-Yazar Mehmet Dilbaz konuk oldu.

Gönül Coğrafyamız'da bu hafta "Osmanlı'nın Rumeli Vilayeti" konuşuldu.

Dr. Vehbi Baysan'ın moderatörlüğünde Gönül Coğrafyamız 44. bölümüyle sizlerle...

00:00 Gönül Coğrafyamız

05:00 Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki Mirası

08:30 19. ve 20. yüzyılda "Rumeli"

25:00 Rumeli'de toprak kayıpları ve Balkan Savaşları

42:00 Osmanlı'dan Günümüze "Rumeli"

01:05:00 Sırp Kralının İstanbul Ziyareti

01:20:00 Osmanlı'dan Günümüze "Rumeli"

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