19. ve 20. Yüzyılda "Rumeli" nasıldı? Rumeli'de toprak kayıpları nasıl yaşandı? Balkan Savaşları'nın Rumeli'ye etkisi nasıl oldu?
Gönül Coğrafyamız programına bu hafta Tarihçi-Yazar Mehmet Dilbaz konuk oldu.
Gönül Coğrafyamız'da bu hafta "Osmanlı'nın Rumeli Vilayeti" konuşuldu.
Dr. Vehbi Baysan'ın moderatörlüğünde Gönül Coğrafyamız 44. bölümüyle sizlerle...
00:00 Gönül Coğrafyamız
05:00 Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki Mirası
08:30 19. ve 20. yüzyılda "Rumeli"
25:00 Rumeli'de toprak kayıpları ve Balkan Savaşları
42:00 Osmanlı'dan Günümüze "Rumeli"
01:05:00 Sırp Kralının İstanbul Ziyareti
01:20:00 Osmanlı'dan Günümüze "Rumeli"