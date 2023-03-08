Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın savaştığı cepheler nelerdir? Çanakkale Savaşı'nda kullanılan silah ve malzemeler nelerdi? Gönül Coğrafyamız programına bu hafta Araştırmacı-Yazar Sertaç Kayserilioğlu ve Tarihçi - Yazar Muzaffer Albayrak konuk oldu. Gönül Coğrafyamız'da bu hafta "Osmanlı'nın Son Direnişi: Çanakkale Savaşı konuşuldu. Dr. Vehbi Baysan'ın moderatörlüğünde Gönül Coğrafyamız 45. bölümüyle yayında...!
00:00 Gönül Coğrafyamız
02:30 Kahramanlık ve trajedi ışığında Çanakkale Savaşı'na yeni bir bakış
23:00 Osmanlı'nın Son Direnişi: Çanakkale Savaşı
32:00 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın Savaştığı Cepheler
36:00 Çanakkale Ruhu: Birlik ve Beraberliğimizin Teminatı
44:00 Çanakkale Savaşı'nda kullanılan silah ve malzemeler
58:00 Milli Birlik ve Beraberliğimizin En Güzel Örneği: Çanakkale Savaşı
01:09:00 Kahramanlık ve Trajedi Işığında Çanakkale Savaşı'na Yeni Bir Bakış
01:19:00 Çanakkale Zaferi: Kurtuluş Savaşı'nın Öncüsü
01:23:00 Bir Yanımız Hüzün, Bir Yanımız Gurur: Çanakkale Savaşı
01:36:00 Çanakkale Şehidinin Yazdığı Son Mektup