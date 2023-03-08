Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın savaştığı cepheler nelerdir? Çanakkale Savaşı'nda kullanılan silah ve malzemeler nelerdi? Gönül Coğrafyamız programına bu hafta Araştırmacı-Yazar Sertaç Kayserilioğlu ve Tarihçi - Yazar Muzaffer Albayrak konuk oldu. Gönül Coğrafyamız'da bu hafta "Osmanlı'nın Son Direnişi: Çanakkale Savaşı konuşuldu. Dr. Vehbi Baysan'ın moderatörlüğünde Gönül Coğrafyamız 45. bölümüyle yayında...!

00:00 Gönül Coğrafyamız

02:30 Kahramanlık ve trajedi ışığında Çanakkale Savaşı'na yeni bir bakış

23:00 Osmanlı'nın Son Direnişi: Çanakkale Savaşı

32:00 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın Savaştığı Cepheler

36:00 Çanakkale Ruhu: Birlik ve Beraberliğimizin Teminatı

44:00 Çanakkale Savaşı'nda kullanılan silah ve malzemeler

58:00 Milli Birlik ve Beraberliğimizin En Güzel Örneği: Çanakkale Savaşı

01:09:00 Kahramanlık ve Trajedi Işığında Çanakkale Savaşı'na Yeni Bir Bakış

01:19:00 Çanakkale Zaferi: Kurtuluş Savaşı'nın Öncüsü

01:23:00 Bir Yanımız Hüzün, Bir Yanımız Gurur: Çanakkale Savaşı

01:36:00 Çanakkale Şehidinin Yazdığı Son Mektup