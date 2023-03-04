47. Bölüm | Yurt dışındaki Türkler ve Eğitim Faaliyetleri

Amerika'daki Müslümanlar ve oluşturdukları kurumlar nelerdir?

04 Mart 2023 | 17:13
VİDEO DEVAM EDİYOR

Yurt dışındaki Türkler'in eğitim faaliyetleri nelerdir? Gönül Coğrafyamız'da bu hafta "Yurt Dışındaki Türkler ve Eğitim Faaliyetleri " konuşuldu. Gönül Coğrafyamız programına bu hafta Prof. Dr. Cengiz Tomar, Prof. Dr. Hasan Kaplan ve Dr. Yaşar Çolak konuk oldu.

Dr. Vehbi Baysan'ın moderatörlüğünde Gönül Coğrafyamız 47. bölümüyle sizlerle...

00:00 Gönül Coğrafyamız

11:00 Yurt dışındaki Türkler ve eğitim faaliyetleri

40:00 Eğitim faaliyetlerinde Doğu-Batı etkileşimi

01:05:00 Yurt dışında dil öğrenmek

01:13:00 Yurt dışındaki Türkler ve eğitim faaliyetleri

01:17:00 Yurt dışında eğitim öğretim

01:24:00 Amerika'da Müslüman olmak

01:30:00 Amerika'daki Müslümanların yaşam biçimleri

01:35:00 Amerika'daki Müslümanlar ve oluşturdukları kurumlar

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