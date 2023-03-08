48. Bölüm | Osmanlı'dan Günümüze İcazetname Geleneği

İcazet geleneği nasıl başlamıştı?

08 Mart 2023 | 13:03
VİDEO DEVAM EDİYOR

Gönül Coğrafyamız'da bu hafta "Osmanlı'dan Günümüze İcazetnameler " konuşuldu. Gönül Coğrafyamız programına bu hafta Koleksiyoner Enver Beşinci konuk oldu. Dr. Vehbi Baysan'ın moderatörlüğünde Gönül Coğrafyamız 48. bölümüyle yayında...!

00:00 Gönül Coğrafyamız
12:00 Osmanlı'dan Günümüze İcazetnameler
20:00 Osmanlı'da İcazetname Geleneği
28:00 Eğitimde Bilimsel Bir Belge: İcazetname
36:00 İslam Sanatlarında Eskimeyen Bir Gelenek: İcazetnameler
40:00 İcazet geleneği nasıl başlamıştı?
01:05:00 İcazetname ve diplomanın farkı nedir?
01:15:00 Osmanlı'dan Günümüze İcazetten Diplomaya
01:30:00 Osmanlı'da icazetname geleneği

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