Gönül Coğrafyamız'da bu hafta "Osmanlı'dan Günümüze İcazetnameler " konuşuldu. Gönül Coğrafyamız programına bu hafta Koleksiyoner Enver Beşinci konuk oldu. Dr. Vehbi Baysan'ın moderatörlüğünde Gönül Coğrafyamız 48. bölümüyle yayında...!

00:00 Gönül Coğrafyamız

12:00 Osmanlı'dan Günümüze İcazetnameler

20:00 Osmanlı'da İcazetname Geleneği

28:00 Eğitimde Bilimsel Bir Belge: İcazetname

36:00 İslam Sanatlarında Eskimeyen Bir Gelenek: İcazetnameler

40:00 İcazet geleneği nasıl başlamıştı?

01:05:00 İcazetname ve diplomanın farkı nedir?

01:15:00 Osmanlı'dan Günümüze İcazetten Diplomaya

01:30:00 Osmanlı'da icazetname geleneği