49. Bölüm | İslam Coğrafyasında İlim

Gönül Coğrafyamız programına bu hafta Koleksiyoner Enver Beşinci ve Prof. Dr. Mehmet İpşirli konuk oldu.
Dr. Vehbi Baysan'ın moderatörlüğünde Gönül Coğrafyamız 49. bölümüyle sizlerle...
00:00 Gönül Coğrafyamız
01:00 İslam Coğrafyasında İlim
05:00 Osmanlı Devleti'nde Eğitim Sistemi
10:00 İslam Coğrafyasında İlim ve Hikmet Faaliyetleri
14:30 Osmanlı Eğitim Kurumları
20:00 İslam Eğitim Yaşamında İcazet Geleneği
26:00 Osmanlı'da Eğitim Sistemi ve Medreseler
29:00 İlmiye sınıfı kimlerden oluşur ve görevleri nelerdir?
34:00 İslam coğrafyasında ilim
37:00 İcazetler, diplomalar, mezuniyet belgeleri
58:00 Osmanlı ilmiye teşkilatında mülazemet sistemi
01:12:00 İcazet Belgeleri Işığında Eğitimin Değişik Vecheleri
01:19:00 Osmanlı eğitim sistemi ve ilmiye sınıfı
01:32:00 Osmanlı eğitim sisteminin modernleşme süreci