49. Bölüm | İslam Coğrafyasında İlim

Gönül Coğrafyamız programına bu hafta Koleksiyoner Enver Beşinci ve Prof. Dr. Mehmet İpşirli konuk oldu.

Dr. Vehbi Baysan'ın moderatörlüğünde Gönül Coğrafyamız 49. bölümüyle sizlerle...

00:00 Gönül Coğrafyamız

01:00 İslam Coğrafyasında İlim

05:00 Osmanlı Devleti'nde Eğitim Sistemi

10:00 İslam Coğrafyasında İlim ve Hikmet Faaliyetleri

14:30 Osmanlı Eğitim Kurumları

20:00 İslam Eğitim Yaşamında İcazet Geleneği

26:00 Osmanlı'da Eğitim Sistemi ve Medreseler

29:00 İlmiye sınıfı kimlerden oluşur ve görevleri nelerdir?

34:00 İslam coğrafyasında ilim

37:00 İcazetler, diplomalar, mezuniyet belgeleri

58:00 Osmanlı ilmiye teşkilatında mülazemet sistemi

01:12:00 İcazet Belgeleri Işığında Eğitimin Değişik Vecheleri

01:19:00 Osmanlı eğitim sistemi ve ilmiye sınıfı

01:32:00 Osmanlı eğitim sisteminin modernleşme süreci