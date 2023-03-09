50. Bölüm | Yüzyılları Aşıp Gelen Evraklar

İcazet belgeleri ışığında eğitimin farklı yönleri nelerdir? Osmanlı'dan günümüze eğitim sistemimiz nasıl gelişti? Osmanlı eğitim sisteminin modernleşme süreci nasıl başladı? Osmanlı'dan günümüze eğitim belgeleri bize ne anlatıyor?

Gönül Coğrafyamız programına bu hafta Dr. Sertaç Kayserilioğlu ve Koleksiyoner Enver Beşinci konuk oldu.

Dr. Vehbi Baysan'ın moderatörlüğünde Gönül Coğrafyamız 50. bölümüyle sizlerle...

00:00 Gönül Coğrafyamız

10:00 Yüzyılları Aşıp Gelen Evraklar

18:00 İcazet belgeleri ışığında eğitimin farklı yönleri

22:00 Eğitimde araç gereç koleksiyonerliği

31:00 Osmanlı'dan günümüze eğitim sistemimiz

34:30 Osmanlı Devleti'nde eğitim sistemi

58:00 Osmanlı eğitim sisteminin modernleşme süreci

01:11:00 Osmanlı eğitiminde araç gereç kullanımı

01:19:00 Osmanlı eğitiminde araç gereç kullanımı

01:23:00 Osmanlı'dan günümüze eğitim belgeleri