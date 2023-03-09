50. Bölüm | Yüzyılları Aşıp Gelen Evraklar

İcazet belgeleri ışığında eğitimin farklı yönleri nelerdir? Osmanlı'dan günümüze eğitim sistemimiz nasıl gelişti? Osmanlı eğitim sisteminin modernleşme süreci nasıl başladı? Osmanlı'dan günümüze eğitim belgeleri bize ne anlatıyor?
Gönül Coğrafyamız programına bu hafta Dr. Sertaç Kayserilioğlu ve Koleksiyoner Enver Beşinci konuk oldu.
Dr. Vehbi Baysan'ın moderatörlüğünde Gönül Coğrafyamız 50. bölümüyle sizlerle...
00:00 Gönül Coğrafyamız
10:00 Yüzyılları Aşıp Gelen Evraklar
18:00 İcazet belgeleri ışığında eğitimin farklı yönleri
22:00 Eğitimde araç gereç koleksiyonerliği
31:00 Osmanlı'dan günümüze eğitim sistemimiz
34:30 Osmanlı Devleti'nde eğitim sistemi
58:00 Osmanlı eğitim sisteminin modernleşme süreci
01:11:00 Osmanlı eğitiminde araç gereç kullanımı
01:19:00 Osmanlı eğitiminde araç gereç kullanımı
01:23:00 Osmanlı'dan günümüze eğitim belgeleri