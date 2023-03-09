50. Bölüm | Yüzyılları Aşıp Gelen Evraklar

Osmanlı eğitim sisteminin modernleşme süreci nasıl başladı?

09 Mart 2023 | 16:42
VİDEO DEVAM EDİYOR

İcazet belgeleri ışığında eğitimin farklı yönleri nelerdir? Osmanlı'dan günümüze eğitim sistemimiz nasıl gelişti? Osmanlı eğitim sisteminin modernleşme süreci nasıl başladı? Osmanlı'dan günümüze eğitim belgeleri bize ne anlatıyor?

Gönül Coğrafyamız programına bu hafta Dr. Sertaç Kayserilioğlu ve Koleksiyoner Enver Beşinci konuk oldu.

Dr. Vehbi Baysan'ın moderatörlüğünde Gönül Coğrafyamız 50. bölümüyle sizlerle...

00:00 Gönül Coğrafyamız

10:00 Yüzyılları Aşıp Gelen Evraklar

18:00 İcazet belgeleri ışığında eğitimin farklı yönleri

22:00 Eğitimde araç gereç koleksiyonerliği

31:00 Osmanlı'dan günümüze eğitim sistemimiz

34:30 Osmanlı Devleti'nde eğitim sistemi

58:00 Osmanlı eğitim sisteminin modernleşme süreci

01:11:00 Osmanlı eğitiminde araç gereç kullanımı

01:19:00 Osmanlı eğitiminde araç gereç kullanımı

01:23:00 Osmanlı'dan günümüze eğitim belgeleri

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

45. Bölüm | Osmanlı'nın Son Direnişi: Çanakkale Savaşı
45. Bölüm | Osmanlı'nın Son Direnişi: Çanakkale Savaşı 08 Mart 2023 | 11:21
46. Bölüm | Ukrayna ve Rusya'nın Dini
46. Bölüm | Ukrayna ve Rusya'nın Dini 08 Mart 2023 | 11:43
47. Bölüm | Yurt dışındaki Türkler ve Eğitim Faaliyetleri
47. Bölüm | Yurt dışındaki Türkler ve Eğitim Faaliyetleri 04 Mart 2023 | 18:00
48. Bölüm | Osmanlı'dan Günümüze İcazetname Geleneği
48. Bölüm | Osmanlı'dan Günümüze İcazetname Geleneği 08 Mart 2023 | 11:50
49. Bölüm | İslam Coğrafyasında İlim
49. Bölüm | İslam Coğrafyasında İlim 04 Mart 2023 | 17:07
50. Bölüm | Yüzyılları Aşıp Gelen Evraklar
50. Bölüm | Yüzyılları Aşıp Gelen Evraklar 09 Mart 2023 | 16:42
51. Bölüm | Yurt dışındaki Türkler ve eğitim faaliyetleri
51. Bölüm | Yurt dışındaki Türkler ve eğitim faaliyetleri 09 Mart 2023 | 16:42
52. Bölüm | Amerika ve Avrupa'da Müslümanların Tarihi
52. Bölüm | Amerika ve Avrupa'da Müslümanların Tarihi 09 Mart 2023 | 16:28