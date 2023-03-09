51. Bölüm | Yurt dışındaki Türkler ve eğitim faaliyetleri

Yurt dışındaki Türkler ve eğitim faaliyetleri nelerdir? Amerika'da Müslümanlara bakış açısı nasıl? Amerika'daki Müslümanların yaşam biçimleri nasıl olmalı? Amerika'da Türkiye'nin faaliyetleri nelerdir? Türkiye'nin Amerika'daki kültürel ve mimari faaliyetleri nelerdir?
Gönül Coğrafyamız programına bu hafta Dr. Yaşar Çolak konuk oldu. Dr. Vehbi Baysan'ın moderatörlüğünde Gönül Coğrafyamız 51. bölümüyle sizlerle...
00:00 Gönül Coğrafyamız
10:00 Yurt dışındaki Türkler ve eğitim faaliyetleri
18:00 Amerika'daki kültür ve mimari yapılar
24:00 Amerika'da Müslümanlara bakış açısı nasıl?
30:00 Amerika'daki Müslümanların yaşam biçimleri
36:00 Amerika'daki Müslümanlar ve oluşturdukları kavramlar
52:00 Amerika'da Türkiye'nin faaliyetleri
01:01:00 Amerikalı Müslümanlar
01:08:00 Gönül Coğrafyasıyla kurulan bağ ve yurt dışındaki Türkler
01:22:00 ABD'li vatandaş Cuma Namazında Müslüman oldu
01:37:00 Türkiye'nin Amerika'daki kültürel ve mimari faaliyetleri