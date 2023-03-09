51. Bölüm | Yurt dışındaki Türkler ve eğitim faaliyetleri

Türkiye'nin Amerika'daki kültürel ve mimari faaliyetleri nelerdir?

09 Mart 2023 | 16:42
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Yurt dışındaki Türkler ve eğitim faaliyetleri nelerdir? Amerika'da Müslümanlara bakış açısı nasıl? Amerika'daki Müslümanların yaşam biçimleri nasıl olmalı? Amerika'da Türkiye'nin faaliyetleri nelerdir? Türkiye'nin Amerika'daki kültürel ve mimari faaliyetleri nelerdir?

Gönül Coğrafyamız programına bu hafta Dr. Yaşar Çolak konuk oldu. Dr. Vehbi Baysan'ın moderatörlüğünde Gönül Coğrafyamız 51. bölümüyle sizlerle...

00:00 Gönül Coğrafyamız

10:00 Yurt dışındaki Türkler ve eğitim faaliyetleri

18:00 Amerika'daki kültür ve mimari yapılar

24:00 Amerika'da Müslümanlara bakış açısı nasıl?

30:00 Amerika'daki Müslümanların yaşam biçimleri

36:00 Amerika'daki Müslümanlar ve oluşturdukları kavramlar

52:00 Amerika'da Türkiye'nin faaliyetleri

01:01:00 Amerikalı Müslümanlar

01:08:00 Gönül Coğrafyasıyla kurulan bağ ve yurt dışındaki Türkler

01:22:00 ABD'li vatandaş Cuma Namazında Müslüman oldu

01:37:00 Türkiye'nin Amerika'daki kültürel ve mimari faaliyetleri

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