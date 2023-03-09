AB ve ABD arasındaki farklar nelerdir? Amerika'da ne tür İslami çalışmalar yapılıyor? İslam Medeniyetinin Avrupa'daki nasıl izleri vardır? Gönül Coğrafyamız programına bu hafta Dr. Yaşar Çolak ve Dr. M. Fatih Çalışır konuk oldu.

Dr. Vehbi Baysan'ın moderatörlüğünde Gönül Coğrafyamız 52. bölümüyle sizlerle...

00:00 Gönül Coğrafyamız

08:00 AB ve ABD arasındaki farklar

15:00 Bermuda Müslümanlarının Tarihi

20:00 Amerika ve Avrupa'da Müslümanların Tarihi

25:00 Amerika'da Müslüman Olmak

27:00 İslam Mimarisinin Avrupa'daki İzleri

30:00 Amerika Diyanet Merkezinin Tarihi

37:00 Amerika Diyanet Merkezinde İslami Çalışmalar

39:00 Amerika'da ne tür İslami çalışmalar yapılıyor?

46:00 Amerika'da ne tür İslami çalışmalar yapılıyor?

49:00 İslam mimarisinin Amerika'da izleri

01:04:00 Bermuda Müslümanlarının Tarihi

01:21:00 Avrupa'da yaşam ve Avrupa kültürü

01:30:00 Amerika'da İslam Medeniyeti

01:35:00 İslam Medeniyetinin Avrupa'daki İzleri

01:39:00 Amerika ve Avrupa'da Müslümanların Tarihi