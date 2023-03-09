AB ve ABD arasındaki farklar nelerdir? Amerika'da ne tür İslami çalışmalar yapılıyor? İslam Medeniyetinin Avrupa'daki nasıl izleri vardır? Gönül Coğrafyamız programına bu hafta Dr. Yaşar Çolak ve Dr. M. Fatih Çalışır konuk oldu.
Dr. Vehbi Baysan'ın moderatörlüğünde Gönül Coğrafyamız 52. bölümüyle sizlerle...
00:00 Gönül Coğrafyamız
08:00 AB ve ABD arasındaki farklar
15:00 Bermuda Müslümanlarının Tarihi
20:00 Amerika ve Avrupa'da Müslümanların Tarihi
25:00 Amerika'da Müslüman Olmak
27:00 İslam Mimarisinin Avrupa'daki İzleri
30:00 Amerika Diyanet Merkezinin Tarihi
37:00 Amerika Diyanet Merkezinde İslami Çalışmalar
39:00 Amerika'da ne tür İslami çalışmalar yapılıyor?
46:00 Amerika'da ne tür İslami çalışmalar yapılıyor?
49:00 İslam mimarisinin Amerika'da izleri
01:04:00 Bermuda Müslümanlarının Tarihi
01:21:00 Avrupa'da yaşam ve Avrupa kültürü
01:30:00 Amerika'da İslam Medeniyeti
01:35:00 İslam Medeniyetinin Avrupa'daki İzleri
01:39:00 Amerika ve Avrupa'da Müslümanların Tarihi