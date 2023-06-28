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Ekrem Demirli | Hac Sohbetleri 28 Haziran 2023 | 2. Bölüm
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş | Hac Sohbetleri 28 Haziran 2023 | 1. Bölüm

Ekrem Demirli | Hac Sohbetleri

Haccı diğer ibadetlerden ayıran temel özellikler neler?

Hac Sohbetleri'nin ikinci bölümüne Fikriyat yazarı Ekrem Demirli konuk oldu.

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