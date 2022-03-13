Seyahatname | Evliya Çelebi - Kitabiyat (1. Bölüm)

Seyahatname 17. yüzyılın en önemli seyyahlarından kabul edilen Evliya Çelebi'nin 40 yılı aşkın süreyle Osmanlı topraklarında gezip gördükleri yerleri anlattığı on ciltten oluşan bir gezi yazısı kitabıdır. Çelebi'nin hayatının son yıllarında Mısır'da yazdığı Seyahatname, Osmanlı dünyasının geniş bir coğrafi ve tarihi panoramasını içeriyor.

Seyahatname, Osmanlı Devleti'nin adeta fiziki yapısının yazıya dökülmüş bir maketi gibidir. #Çelebi'nin Seyahatname'de hem kaynaklara dayanan bilgiler vermesi, hem de görgü tanığı olarak bilgiler sunması, esere tarih, coğrafya, toplumsal hayat, ekonomik durum, halk bilimi için kaynak olma özelliği katmıştır. Eser, Haziran 2013'te UNESCO Dünya Belleği listesine dahil edilmiştir.