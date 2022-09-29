1. Bölüm "Hadis ve sünnet"

Hadis ve sünnet arasındaki fark nedir? Hadis-i şerif kaç bölümden oluşur? Sünnetin Müslümanlar için önemi nedir? Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program...

VAV TV'nin yeni programı Hadis İklimi 1. bölümüyle yayında... Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle buluşuyor.

00:00 Hadis İklimi

06:00 Hadis ve sünnet arasındaki fark

12:00 Hadis-i Şerif kaç bölümden oluşur?

16:00 Rivayetü'l - Hadis İlmi

19:00 Sünnetin Müslümanlar için önemi

28:00 Ayet ve hadislerin ışığında İslam'ı yaşamak

38:00 Sünnetin Müslümanlar için önemi