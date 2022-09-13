10. Bölüm "Doğru Sözlülük"

Doğru sözlü insan nasıl olunur? İnsan nasıl doğru sözlü olabilir? Hadis'i Şeriflerde doğru sözlülük nasıl anlatılmıştır? Peygamberimiz (SAV) dürüstlüğü nasıl anlatmıştır? Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program... Hadis İklimi 10. bölümüyle yayında... Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Hadis İklimi

02:00 Hadis-i Şeriflerde 'Doğru Sözlülük'

28:00 Peygamberimiz'in Torunu Hz. Hasan

30:00 Hasan İbni Ali İbni Ebu Talib kimdir?

35:00 Ebu Süfyan kimdir?

45:00 Hadis-i Şeriflerde 'Doğru Sözlülük'

50:00 İslam'da Şehitlik ve Şehadet