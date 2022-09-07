11. Bölüm "Murakebe"

Allah'ın kullarını denetlemesi "Murakebe" konuşuldu.

07 Eylül 2022 | 20:38
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Hadis İklimi'nde bu hafta "Murakebe" kavramı üzerinde duruldu. Murakebe nedir? Kur'an ve hadis-i şeriflerde "Murakebe" kavramından nasıl bahsediliyor? Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program... Hadis İklimi 11. bölümüyle yayında... Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Hadis İklimi
02:00 Hadis-i Şeriflerde ' Allah'ın Kullarını Denetlemesi'
05:00 Kur'an'da "Murakebe" Kavramı
10:00 Allah'ın kullarını denetlemesi: Murakebe
25:00 Cibril Hadisi'nde "Allah'ın Kullarını Denetlemesi"
33:00 Ebu Zer El -Gıfari kimdir?

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