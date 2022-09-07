11. Bölüm "Murakebe"

Hadis İklimi'nde bu hafta "Murakebe" kavramı üzerinde duruldu. Murakebe nedir? Kur'an ve hadis-i şeriflerde "Murakebe" kavramından nasıl bahsediliyor? Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program... Hadis İklimi 11. bölümüyle yayında... Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Hadis İklimi

02:00 Hadis-i Şeriflerde ' Allah'ın Kullarını Denetlemesi'

05:00 Kur'an'da "Murakebe" Kavramı

10:00 Allah'ın kullarını denetlemesi: Murakebe

25:00 Cibril Hadisi'nde "Allah'ın Kullarını Denetlemesi"

33:00 Ebu Zer El -Gıfari kimdir?