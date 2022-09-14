12. Bölüm "Takva"

Hadis-i şeriflerde takva sahipleri nasıl anlatılmıştır?

14 Eylül 2022 | 17:58
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Hadis İklimi'nde bu hafta İslam'da yegane üstünlük ölçüsü olan Takva kavramı üzerinde duruldu. Kimler takva sahibidir? Nasıl takva sahibi olunur? Hadis-i Şeriflerde takva sahipleri nasıl anlatılmıştır? Kur'an ve sünnette takvaya ulaşmanın yolları nasıl belirtilmiştir? Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program... Hadis İklimi 12. bölümüyle yayında... Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Hadis İklimi
02:00 Hadis-i Şerifler Işığında "Takva"
03:45 Takva nedir?
10:30 İslam'da yegane üstünlük ölçüsü: Takva
42:00 Adi İbni Hatim kimdir?

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