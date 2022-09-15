13. Bölüm Hadis-i Şeriflerde "Hac"

Hz. Peygamberimizin (S.A.V.) Haccı nasıl tavsiye etti?

16 Eylül 2022 | 06:24
VİDEO DEVAM EDİYOR

Hadis-i Şerifler'de Hac ibadeti nasıl anlatılıyor? Hac ibadetinde ihram nedir? Hz. Peygamberimizin (S.A.V.) Haccı nasıl tavsiye etti? Hacc-ı Mebrur nedir? Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program... Hadis İklimi 13. bölümüyle yayında... Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Hadis İklimi
02:00 Hadis-i Şeriflerde "Hac"
05:30 İslam'ın beş şartından biri: Hac
21:00 Hac ibadetinin çeşitleri
30:00 Hadis-i Şerifler Işığında "Hac"
34:00 Hac ibadetinde ihram nedir?
36:00 Hem mali hem bedeni bir ibadet: Hac
41:00 Hz. Peygamberimizin (S.A.V.) Haccı Tavsiyesi
50:00 Hacc-ı Mebrur nedir?

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