14. Bölüm "Veda Haccı"

Hadis-i Şeriflerde "Hac ve Umre İbadeti" nasıl anlatılıyor? Hac ve Umre ibadetlerini yerine getirirken nelere dikkat etmeliyiz? Hac ve Umre arasındaki fark nedir? Hadis İklimi'nde bu hafta "Hac ve Umre İbadeti" üzerinde duruldu. Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program... Hadis İklimi 14. bölümüyle yayında... Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...
00:00 Hadis İklimi
02:00 Hadis-i Şerifler Işığında 'Hac'
09:00 Lakit İbni Amir kimdir?
12:00 Hadis-i Şeriflerde "Hac ve Umre İbadeti"
16:00 Hac ve Umre arasındaki fark
19:00 Hadis-i Şeriflerde bedel hac ibadeti
21:00 Peygamberimiz'in Yegane Haccı: Veda Haccı
23:30 Cengiz Numanoğlu / Beytullah'ta Ben
30:00 "Milletin Efendisi Ona Hizmet Edendir" Hadis-i Şerif
35:00 Hac ibadetinde Peygamber Efendimiz'in rehberliği
38:00 Hac ibadeti sırasında ticaret