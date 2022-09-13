14. Bölüm "Veda Haccı"

Hadis-i Şeriflerde "Hac ve Umre İbadeti" nasıl anlatılıyor? Hac ve Umre ibadetlerini yerine getirirken nelere dikkat etmeliyiz? Hac ve Umre arasındaki fark nedir? Hadis İklimi'nde bu hafta "Hac ve Umre İbadeti" üzerinde duruldu. Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program... Hadis İklimi 14. bölümüyle yayında... Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Hadis İklimi

02:00 Hadis-i Şerifler Işığında 'Hac'

09:00 Lakit İbni Amir kimdir?

12:00 Hadis-i Şeriflerde "Hac ve Umre İbadeti"

16:00 Hac ve Umre arasındaki fark

19:00 Hadis-i Şeriflerde bedel hac ibadeti

21:00 Peygamberimiz'in Yegane Haccı: Veda Haccı

23:30 Cengiz Numanoğlu / Beytullah'ta Ben

30:00 "Milletin Efendisi Ona Hizmet Edendir" Hadis-i Şerif

35:00 Hac ibadetinde Peygamber Efendimiz'in rehberliği

38:00 Hac ibadeti sırasında ticaret