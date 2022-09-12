16. Bölüm "Hayırlı İşlere Koşmak"

Kur'an-ı Kerim'de hayırlı olan ameller nasıl anlatılmıştır?

12 Eylül 2022 | 19:19
VİDEO DEVAM EDİYOR

Hayırlı işlere koşmanın önemi nedir? Kur'an hayırlı olan ameller nasıl anlatılmıştır? Hz. Peygamberimizin (SAV) hayırlı işlere koşmakta hassasiyeti nasıldı? Ahir zamanda hayırlı işleri yapmak neden önemlidir? Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program... Hadis İklimi 16. bölümüyle yayında... Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Hadis İklimi
03:00 "Hayır İşlerinde Yarışın" Bakara Suresi, 148. Ayet
18:00 Hayırlı işlere koşmanın mükafatı
21:00 Ahir zaman fitneleri nasıl tezahür eder?
30:00 Cami adabına uygun olmayan hareketler
35:00 Hayırlı işlere koşmakta Hz. Peygamber Hassasiyeti

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