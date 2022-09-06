17. Bölüm "Rüya"

Rüya nedir? Rüyaları kimler yorumlayabilir? Rüyanın çeşitleri var mı? Kötü rüya gördüğümüzde ne yapmalıyız? Salih rüyayı kimler görebilir? Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program... Hadis İklimi 17. bölümüyle yayında... Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Hadis İklimi

02:00 Hadis-i Şerifler Işığında "Rüya"

18:00 Salih Rüya nedir?

22:15 Rüyaları kimler yorumlayabilir?

30:00 Rüyanın çeşitleri var mı?

45:00 Kötü rüya gördüğümüzde ne yapmalıyız?