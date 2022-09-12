18. Bölüm "Sünnetin dinde bağlayıcılığı"

Ana babaya iyilik ve akrabayı ziyaret önemi nedir? Dinimizde anne ve babaya iyilik ve itaat etmek için ne yapmamamız emrediliyor? Anne babaya her konuda mı itaat etmek gerekir? Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program... Hadis İklimi 18. bölümüyle yayında... Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Hadis İklimi

02:00 Ana babaya iyilik ve akrabayı ziyaret

05:00 Anne ve babaya iyilik ve itaat etmek

08:00 İslam'da kendisine en iyi davranılması gereken kişi: Anne

11:00 İslam'da komşu hakkı

22:00 Ana babaya iyilik ve akrabayı ziyaret

25:00 Anne babaya her konuda mı itaat etmek gerekir?

31:00 Hadis-i Şeriflerde " Ana Babaya İyilik"

42:00 Hadis-i Şeriflerde "Ana Baba Hakkı"