18. Bölüm "Sünnetin dinde bağlayıcılığı"

Ana babaya iyilik ve akrabayı ziyaret önemi nedir? Dinimizde anne ve babaya iyilik ve itaat etmek için ne yapmamamız emrediliyor? Anne babaya her konuda mı itaat etmek gerekir? Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program... Hadis İklimi 18. bölümüyle yayında... Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...
00:00 Hadis İklimi
02:00 Ana babaya iyilik ve akrabayı ziyaret
05:00 Anne ve babaya iyilik ve itaat etmek
08:00 İslam'da kendisine en iyi davranılması gereken kişi: Anne
11:00 İslam'da komşu hakkı
22:00 Ana babaya iyilik ve akrabayı ziyaret
25:00 Anne babaya her konuda mı itaat etmek gerekir?
31:00 Hadis-i Şeriflerde " Ana Babaya İyilik"
42:00 Hadis-i Şeriflerde "Ana Baba Hakkı"