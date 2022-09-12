19 Bölüm "Ana-Babaya İyilik"

Ana babaya iyiliğin İslam dinindeki yeri hakkında konuşuldu

12 Eylül 2022 | 15:11
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Ana babaya iyiliğin İslam dinindeki yeri nedir? İslam dininde akrabayı ziyaretin önemi nedir? Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program... Hadis İklimi 19. bölümüyle yayında... Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Hadis İklimi
02:00 Ana babaya iyilik ve akrabayı ziyaret
15:00 Ana baba duası alan evladın sırtı yere gelmez
19:00 Hadis-i Şeriflerde "Ana Babaya İyilik"
21:00 Ana babaya iyiliğin İslam dinindeki yeri
27:00 İslam dininde akrabayı ziyaretin önemi
34:00 Hadis-i Şeriflerde "Akrabalık Bağının Önemi"
42:00 Bir Nafile Cihad Örneği : Ana Babaya Hizmet

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