2. Bölüm "Niyetin Müslümanlar için önemi"

Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program... VAV TV'nin yeni programı Hadis İklimi 2. bölümüyle yayında...
Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...
00:00 Hadis İklimi
03:30 Sünnetin Müslümanlar için önemi
06:00 Üsve-i Hasene: Örnek alınacak şahıs, rol model
15:00 Sebeb-i Vürud ve Sebeb-i Nüzul Arasındaki Fark
19:00 Mezheplerin İslam'daki Yeri
24:00 Sünnetin Müslümanlar için önemi
28:00 Teşri: Hz. Peygamber'in hüküm koyabilme yetkisi
33:00 Şifahi yollarla aktarılan bir ilmin sahihliğine güvenilir mi?
43:00 Niyetin Müslümanlar açısından önemi