2. Bölüm "Niyetin Müslümanlar için önemi"

Niyetin Müslümanlar için önemi nedir?

29 Eylül 2022 | 13:43
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Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program... VAV TV'nin yeni programı Hadis İklimi 2. bölümüyle yayında...

Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Hadis İklimi

03:30 Sünnetin Müslümanlar için önemi

06:00 Üsve-i Hasene: Örnek alınacak şahıs, rol model

15:00 Sebeb-i Vürud ve Sebeb-i Nüzul Arasındaki Fark

19:00 Mezheplerin İslam'daki Yeri

24:00 Sünnetin Müslümanlar için önemi

28:00 Teşri: Hz. Peygamber'in hüküm koyabilme yetkisi

33:00 Şifahi yollarla aktarılan bir ilmin sahihliğine güvenilir mi?

43:00 Niyetin Müslümanlar açısından önemi

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