20. Bölüm "Merhametli Olmak"

Hadis-i Şeriflerde şefkat ve merhametten nasıl bahsediliyor? Şefkat ve merhamet konusunda Peygamber Efendimiz (SAV) bizlere hadis-i şeriflerinde hangi tavsiyeleri vermiştir? Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program... Hadis İklimi 20. bölümüyle yayında... Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Hadis İklimi

02:00 Hadis-i Şeriflerde "Müslümanlara karşı şefkat ve merhametli olmak"

13:00 Mü'minlere şefkat ve tevazu kanadını indir" Hicr Suresi, 88. Ayet

18:00 Müslümanlığın temel prensibi: Merhametli olmak

31:00 Hadis-i Şeriflerde "Müslümanlara karşı şefkat ve merhametli olmak"

40:00 "Müslümanlar bir vücudun uzuvlarına benzerler" Hadis-i Şerif