21. Bölüm "Kadınlara İyi Davranmak"

İslam dini kadına nasıl önem veriyor? İslam'da kadınlara karşı iyi davranmanın mahiyeti nedir? Eşler hanımlarına nasıl davranmalı? Kadınların ve erkeklerin birbirleri üzerindeki hakları nelerdir? Hz. Peygamberimiz kadınlara nasıl davranılmasını tavsiye etti? Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program... Hadis İklimi 21. bölümüyle yayında... Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Hadis İklimi

03:00 İslam dininin kadına verdiği önem

09:00 İslam'da kadınlara karşı iyi davranmanın mahiyeti

11:30 Hadis-i Şerifler Işığında "Kadınlara İyi Davranmak"

20:00 Eşler hanımlarına nasıl davranmalı?

25:00 Kadınlara karşı güzel davrananların en iyi örneği: Hz. Peygamberimiz

30:00 Kadınların ve erkeklerin birbirleri üzerindeki hakları

33:00 Hz. Peygamberimiz kadınlara nasıl davranılmasını tavsiye etti?

39:00 Hadis-i Şerifler ışığında "Kadınlara İyi Davranmak"