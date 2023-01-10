27. Bölüm | Gece Namazı Kılmanın Fazileti

İslam'da nafile ibadetlerin önemi nedir?

10 Ocak 2023 | 20:08
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Hadis İklimi programında bu hafta Tahiyyetü'l Mescid namazı ve gece namazına dair Resulullah'ın (S.A.V.) hadisleri konu edildi. Peygamber Efendimiz, hadis-i şeriflerinde bizlere gece namazı ve mescid namazı ile ilgili neler tavsiye etti?

Muhammed Abdulhamid Kılıçdere'nin moderatörlüğünde gerçekleşen Hadis İklimi programında Mustafa Akgül Hoca Vav TV izleyicileri için anlattı.

Gece namazının fazileti nedir? Gece namazının fazileti ile ilgili hadisler nelerdir? Gece namazı faydaları nelerdir? Gece namazının faziletleri nelerdir? Farz namazlardan en faziletli namaz gece namazı mı? İslam dininde nafile ibadetlerin önemi nedir?

Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program... Hadis İklimi 27. bölümüyle yayında...

Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Hadis İklimi

03:00 Hadis-i Şeriflerde "Tahiyyetü'l - Mescid Namazı"

12:30 Hadis-i Şeriflerde "Gece Namaz Kılmanın Fazileti"

16:30 İslam'da nafile ibadetlerin önemi

37:00 Farz namazlardan sonra en faziletli namaz: Gece Namazı

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