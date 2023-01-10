28. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde "Cömertlik"

Allah yolunda infak etmenin önemi nedir?

10 Ocak 2023 | 19:35
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İnfak etmenin önemini nasıl anlarız? Hadis-i Şeriflerde infak etmenin önemi nasıl anlatılmıştır? Peygamber Efendimiz (S.A.V.) infak etmenin önemini bizlere nasıl anlatmıştır? Allah yolunda infak etmenin önemi nedir?

Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program...

Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Hadis İklimi

02:00 Hadis-i Şeriflerde "Cömertlik"

06:20 Allah'ın gıpta ettiği amel: İnfak etmek

42:00 Hadis-i Şeriflerde "Cömertlik"

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