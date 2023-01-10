29. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde "Ailenin Geçimi"

Aile için farz olan harcama, mutlaka yapılması gereken harcamalardır. Gerekli olmayan hususlardaki harcama ise insana nâfile ibadet sevabı kazandırır. Aile fertlerimiz, Cenâb-ı Hakk'ın beraber yaşamamızı, birlikte mutlu olmamızı takdir ettiği insanlardır. Bunlar eşimiz, çocuklarımız, anne ve babamızdır.

Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program... Hadis İklimi 29. bölümüyle yayında...

Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...

Hadis İklimi'ne bu hafta Prof. Dr. Yusuf Ziya Keskin konuk oldu

00:00 Hadis İklimi

04:15 Hadis-i Şeriflerde "Ailenin Geçimi"

16:00 Hadis-i Şeriflerin Dinimizdeki Yeri

30:00 Hadis-i Şeriflerde "Ailenin Geçimi"

43:00 Kur'an-ı Kerim ve sünnet arasındaki ilişki