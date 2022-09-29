3. Bölüm " Sıhhat ve hüküm açısından hadis"

Sahih hadislerin kaynağı nedir? Hadis ilminde Riyazu's- Salihin eserinin önemi nedir? Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program...
VAV TV'nin yeni programı Hadis İklimi 3. bölümüyle yayında...
Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle buluşuyor.
00:00 Hadis İklimi
12:00 Sahih hadislerin kaynağı nedir?
24:00 Sıhhat ve Hüküm Açısından Hadis
28:00 Hadis-i Şeriflerin Rivayet Edilmesi
31:30 Hadis İlminde Riyazu's- Salihin Eserinin Önemi
33:00 İmam-ı Nevevi'nin Meşhur Eseri: Riyazu's- Salihin
36:30 Hadis Alimi ve Fakih: İmam Nevevi