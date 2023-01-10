30. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde "Ailenin Geçimi"

Hadis-i Şeriflerin doğruluğunu anlamak nasıl mümkündür?

10 Ocak 2023 | 21:39
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Sahih hadislerin doğruluğunu anlamak nasıl mümkün? Hadis-i Şeriflerin doğruluğunu anlamak nasıl mümkündür? Sünnet ve hadislerin güncelliği nasıl korunmalı?

Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program... Hadis İklimi 30. bölümüyle yayında...

Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...

Hadis İklimi'ne bu hafta Prof. Dr. Yusuf Ziya Keskin konuk oldu.

00:00 Hadis İklimi

02:00 Hadis-i Şeriflerde "Ailenin Geçimi"

10:00 İslam'da ailenin yeri ve önemi

14:00 Sahih hadislerin doğruluğunu anlamak nasıl mümkün?

17:00 Hadis-i Şeriflerin doğruluğunu anlamak nasıl mümkündür?

26:00 Hadis-i Şeriflerde "Ailenin Geçimi"

36:00 Hz. Peygamberimizin Teşri (Ahkam Koyma) Yetkisi

42:00 Sünnet ve hadislerin güncelliği nasıl korunmalı?

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