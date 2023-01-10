31. Bölüm | Ailede Din Eğitimi

Sünneti günümüzde nasıl anlamalıyız? Sünneti yorumlama metodu nasıl olmalı? Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program... Hadis İklimi 31. bölümüyle yayında...

Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...

Hadis İklimi'ne bu hafta Doç. Dr. Hikmet Atan konuk oldu.

00:00 Hadis İklimi

02:00 Hadis-i Şerifler Işığında "Ailede Din Eğitimi"

26:00 Sünneti günümüzde nasıl anlamalıyız?

35:00 Sünneti yorumlama metodu nasıl olmalı?

42:00 Sünneti yorumlama metodu nasıl olmalı?