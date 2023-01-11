34. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde "Arabuluculuk"

İnsan ilişkilerin geliştirmek ve insanların arasını bulmak için ne yapmalıyız? Dinimizde insanların arasını bulmak tavsiye edilmiş midir? İnsanların arasını nasıl bulmalıyız? Peygamber Efendimiz (S.A.V.) aracılık etmiş midir?
Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program... Hadis İklimi 34. bölümüyle yayında...
Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...
00:00 Hadis İklimi
02:00 Hadis-i Şeriflerde "İnsanların Arasını Bulmak"
08:30 İslam'ın teşvik ettiği değer: Arabuluculuk
13:00 İnsanların arasını nasıl bulmalıyız?
36:00 İslam'ın teşvik ettiği değer: Arabuluculuk
45:00 Hadis-i Şeriflerde "İnsanların Arasını Bulmak"