34. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde "Arabuluculuk"

İnsanların arasını nasıl bulmalıyız?

11 Ocak 2023 | 14:59
VİDEO DEVAM EDİYOR

İnsan ilişkilerin geliştirmek ve insanların arasını bulmak için ne yapmalıyız? Dinimizde insanların arasını bulmak tavsiye edilmiş midir? İnsanların arasını nasıl bulmalıyız? Peygamber Efendimiz (S.A.V.) aracılık etmiş midir?

Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program... Hadis İklimi 34. bölümüyle yayında...

Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Hadis İklimi

02:00 Hadis-i Şeriflerde "İnsanların Arasını Bulmak"

08:30 İslam'ın teşvik ettiği değer: Arabuluculuk

13:00 İnsanların arasını nasıl bulmalıyız?

36:00 İslam'ın teşvik ettiği değer: Arabuluculuk

45:00 Hadis-i Şeriflerde "İnsanların Arasını Bulmak"

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