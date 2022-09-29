4. Bölüm "Hadis-i Şerifler ışığında niyetin önemi"

Muvafakat-ı Ömer örneklerine yaklaşım

29 Eylül 2022 | 13:47
VİDEO DEVAM EDİYOR

Hadis-i Şerifler ışığında niyetin önemi nedir? Hadis-i şerifler ışığında sadakanın önemi nedir? Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program... VAV TV'nin yeni programı Hadis İklimi 4. bölümüyle yayında...

Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle buluşuyor.

00:00 Hadis İklimi

11:00 Hz. Ömer'in Müslümanlığı Kabul Etmesi

16:15 Muvafakat-ı Ömer Örneklerine Yaklaşım

24:00 Ömer Müslüman Oldu / Necip Fazıl Kısakürek

29:00 Hadis-i Şerifler Işığında Niyetin Önemi

37:00 Hadis-i Şerifler Işığında Sadakanın Önemi

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

1. Bölüm "Hadis ve sünnet"
1. Bölüm "Hadis ve sünnet" 29 Eylül 2022 | 12:46
2. Bölüm "Niyetin Müslümanlar için önemi"
2. Bölüm "Niyetin Müslümanlar için önemi" 29 Eylül 2022 | 13:51
3. Bölüm " Sıhhat ve hüküm açısından hadis"
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4. Bölüm "Hadis-i Şerifler ışığında niyetin önemi"
4. Bölüm "Hadis-i Şerifler ışığında niyetin önemi" 29 Eylül 2022 | 13:51
5. Bölüm "Hadis-i Şeriflerde tövbe"
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