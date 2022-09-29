4. Bölüm "Hadis-i Şerifler ışığında niyetin önemi"

Hadis-i Şerifler ışığında niyetin önemi nedir? Hadis-i şerifler ışığında sadakanın önemi nedir? Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program... VAV TV'nin yeni programı Hadis İklimi 4. bölümüyle yayında...
Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle buluşuyor.
00:00 Hadis İklimi
11:00 Hz. Ömer'in Müslümanlığı Kabul Etmesi
16:15 Muvafakat-ı Ömer Örneklerine Yaklaşım
24:00 Ömer Müslüman Oldu / Necip Fazıl Kısakürek
29:00 Hadis-i Şerifler Işığında Niyetin Önemi
37:00 Hadis-i Şerifler Işığında Sadakanın Önemi