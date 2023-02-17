46. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde "Miraç"

Hz. Peygamberimiz Miraç öncesi neler yaşadı? Miraç hadisesi nasıl gerçekleşti? Miraç gecesinde Hz. Peygamberimize hangi hediyeler verildi? Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program...

Hadis İklimi 46. bölümüyle yayında...

Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Hadis İklimi

02:00 Hadis-i Şeriflerde "Miraç"

04:00 Miraç gecesinin fazileti

06:00 Büyük bir mucize: Miraç

15:00 Miraç hadisesi nasıl gerçekleşti?

24:00 Hz. Peygamberimiz Miraç öncesi neler yaşadı?

30:00 Hz. Muhammed'in (S.A.V.) en büyük mucizelerinden: Miraç

34:00 Miraç hadisesi nasıl gerçekleşti?

43:00 Miraç gecesinde Hz. Peygamberimize hangi hediyeler verildi?