49. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde "Berat Gecesi"

Şaban ayında yapılması gereken ibadetler nelerdir?

06 Mart 2023 | 17:14
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Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program... Hadis İklimi 49. bölümüyle yayında...

Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Hadis İklimi

02:00 Hadis-i Şeriflerde "Berat Gecesi"

17:00 Allah'ın kullarına rahmet nazarıyla baktığı gece: Berat Gecesi

20:00 Şaban'ın 15. Gecesi: Berat Gecesi

27:00 Şaban ayında yapılması gereken ibadetler

38:00 Hadis-i Şeriflerde "Berat Gecesi"

45:00 Hadis-i Şeriflerde "Şaban Orucu"

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