49. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde "Berat Gecesi"

Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program... Hadis İklimi 49. bölümüyle yayında...
Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...
00:00 Hadis İklimi
02:00 Hadis-i Şeriflerde "Berat Gecesi"
17:00 Allah'ın kullarına rahmet nazarıyla baktığı gece: Berat Gecesi
20:00 Şaban'ın 15. Gecesi: Berat Gecesi
27:00 Şaban ayında yapılması gereken ibadetler
38:00 Hadis-i Şeriflerde "Berat Gecesi"
45:00 Hadis-i Şeriflerde "Şaban Orucu"