5. Bölüm "Hadis-i Şeriflerde tövbe"

Nasuh tövbesi nedir, nasıl yapılır?

29 Eylül 2022 | 13:50
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Nasuh tövbesi nedir, nasıl yapılır? Tövbe etmenin şartları neler? Tövbe ederken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? İnsan tövbe ettikten sonra kul hakkından arınmak için ne yapmalıdır? Tövbe ettikten sonra tekrar hataya düşersek ne yapmalıyız?

Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program... VAV TV'nin yeni programı Hadis İklimi 5. bölümüyle yayında...

Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Hadis İklimi

04:00 En çok hadis-i şerif rivayet eden: Ebu Hureyre

09:00 Tenzihen Mekruh ne demek?

14:00 Hadis-i Şeriflerde "Tövbe"

18:00 Tövbe etmenin şartları neler?

21:00 Tövbe ederken dikkat edilmesi gereken hususlar

23:00 İnsan tövbe ettikten sonra kul hakkından arınmak için ne yapmalıdır?

30:00 Tövbe ettikten sonra tekrar hataya düşersek ne yapmalıyız?

36:00 Hadis-i Şeriflerde "Tövbe"

40:00 Nasuh tövbesi nedir, nasıl yapılır?

51:00 "Allah'ın kulun tövbe etmesinden duyduğu memnuniyet" hadis-i şerifi

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