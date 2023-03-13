50. Bölüm | Korku ve Ümit Arasında Yaşamak

Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program... Hadis İklimi 50. bölümüyle yayında... Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...
00:00 Hadis İklimi
02:00 Hadis-i Şeriflerde "Korku ve Ümit Arasında Yaşamak"
04:30 Müslümanda korku mu yoksa ümit mi daha fazla olmalı?
09:15 Müslümanın korku ve ümit arasında yaşaması
32:00 Müslümanın korku ve ümit arasında yaşaması
42:00 Hadis-i Şeriflerde "Korku ve Ümit Arasında Yaşamak"