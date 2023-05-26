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60. Bölüm I Hadis-i Şeriflerde "Helal Kazanç" 26 Mayıs 2023 03:05
59. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde "Faiz" 26 Mayıs 2023 03:05
58. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde "Alışveriş" 26 Mayıs 2023 04:05
57. Bölüm I Hadis-i Şeriflerde Cami 26 Mayıs 2023 06:05
56. Bölüm | İslam'da Komşu Hakkı 26 Mayıs 2023 03:05
55. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde "Kadir Gecesi" 26 Mayıs 2023 03:05
54. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde Oruçluyu İftar Ettirmenin Sevabı 26 Mayıs 2023 03:05
53. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde "İstiğfar" 26 Mayıs 2023 03:05
52. Bölüm | Hadis- Şeriflerde "Zekat" 26 Mayıs 2023 03:05
51. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde Ramazan Orucu 17 Mayıs 2023 04:05
50. Bölüm | Korku ve Ümit Arasında Yaşamak 17 Mayıs 2023 04:05
49. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde "Berat Gecesi" 17 Mayıs 2023 04:05
48. Bölüm I Efendimizin (SAV) dilinden dualar | Hadis İklimi 17 Mayıs 2023 04:05
47. Bölüm | Hadisi-i Şeriflerde Dua 17 Mayıs 2023 05:05
46. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde "Miraç" 17 Mayıs 2023 05:05
45. Bölüm I Hadis-i Şeriflerde "Dua" 17 Mayıs 2023 05:05
44. Bölüm I Sözün En Güzelini Söylemek 17 Mayıs 2023 05:05
43. Bölüm I Hadis-i Şeriflerde Üç aylar ve Receb ayı 12 Nisan 2023 02:04
42. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde Edeb 17 Mayıs 2023 05:05
41. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde Riya 17 Mayıs 2023 05:05
40. Bölüm | Yeme İçme Adabı 12 Nisan 2023 02:04
39. Bölüm | Peygamberimizin (s.a.v.) Yeme - İçme Adabı İle İlgili Tavsiyeleri 17 Mayıs 2023 05:05
38. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde Yolculuk 17 Mayıs 2023 05:05
37. bölüm I Hadislerle amel ederken nelere dikkat edilmelidir? 17 Mayıs 2023 05:05
36. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde İlmin Üstünlüğü 17 Mayıs 2023 05:05
35. Bölüm | Hadisi Şeriflerde "İlmin Üstünlüğü" 17 Mayıs 2023 05:05
34. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde "Arabuluculuk" 17 Mayıs 2023 05:05
33. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde "Allah'ın Kulunu Sevmesi" 17 Mayıs 2023 05:05
32. Bölüm | Hadis-i Şerifler Işığında Ailede Din Eğitimi 19 Mayıs 2023 04:05
31. Bölüm | Ailede Din Eğitimi 19 Mayıs 2023 04:05
30. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde "Ailenin Geçimi" 19 Mayıs 2023 04:05
29. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde "Ailenin Geçimi" 19 Mayıs 2023 04:05
28. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde "Cömertlik" 19 Mayıs 2023 04:05
27. Bölüm | Gece Namazı Kılmanın Fazileti 19 Mayıs 2023 04:05
26. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde "Bid'atlardan Sakınmak" 19 Mayıs 2023 04:05
25. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde Güzel Ahlak 12 Nisan 2023 01:04
24. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde Kanaat ve Tokgözlülük 19 Mayıs 2023 04:05
23. Bölüm | Yetim ve Kimsesizleri Korumak 19 Mayıs 2023 04:05
22. Bölüm | Falcılık ve Kahinlik 19 Mayıs 2023 04:05
21. Bölüm | Kadınlara İyi Davranmak 19 Mayıs 2023 04:05
20. Bölüm | Merhametli Olmak 19 Mayıs 2023 04:05
19 Bölüm | Ana-Babaya İyilik 19 Mayıs 2023 04:05
18. Bölüm | Sünnetin dinde bağlayıcılığı 19 Mayıs 2023 04:05
17. Bölüm | Rüya 19 Mayıs 2023 04:05
16. Bölüm | Hayırlı İşlere Koşmak 19 Mayıs 2023 04:05
15. Bölüm I Zilhicce Orucu 12 Nisan 2023 01:04
14. Bölüm I Veda Haccı 19 Mayıs 2023 04:05
13. Bölüm I Hadis-i Şeriflerde Hac 19 Mayıs 2023 04:05
12. Bölüm I Takva 19 Mayıs 2023 04:05
11. Bölüm I Murakebe 19 Mayıs 2023 05:05
10. Bölüm I Doğru Sözlülük 19 Mayıs 2023 05:05
9. Bölüm I Hz. Musa İle Hz. Hızır Kıssası 19 Mayıs 2023 05:05
8. Bölüm I Hz. Peygamberimiz'in (SAV) Sabrı Tavsiyesi 19 Mayıs 2023 05:05
7. Bölüm I Hadis-i Şeriflerde Sabır 19 Mayıs 2023 05:05
6. Bölüm I Tövbe 19 Mayıs 2023 05:05
5. Bölüm I Hadis-i Şeriflerde tövbe 19 Mayıs 2023 05:05
Hadis-i Şerifler ışığında niyetin önemi nedir? Hadis-i şerifler ışığında sadakanın önemi nedir? 19 Mayıs 2023 05:05
3. Bölüm I Sıhhat ve hüküm açısından hadis 19 Mayıs 2023 05:05
2. Bölüm I Niyetin Müslümanlar için önemi 19 Mayıs 2023 05:05
1. Bölüm I Hadis ve sünnet 19 Mayıs 2023 05:05

59. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde "Faiz"

İslam dini neden faizi yasaklar?

İslam dini neden faizi yasaklar? Faizin insan ve topluma zararları nelerdir? Hz. Peygamberimizin faizciliği lanet etmesinin sebebi nedir? Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Hadis İklimi

02:00 Hadis-i Şeriflerde "Faiz"

04:30 İslam dini neden faizi yasaklar?

15:00 Faizin insan ve topluma zararları

32:00 Büyük Günahlardan "Faiz"

35:00 Hz. Peygamberimizin faizciliği lanet etmesi

46:00 Hadis-i Şeriflerde "Faiz"

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