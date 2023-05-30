61. Bölüm | İyiliği Emir Kötülükten Nehiy
Bu bölümde İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül "İslam'da güzel ahlakın nişanesi olarak iyiliğin öneminden bahsetti.
Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...
Hadis İklimi'nde bu hafta "İslam'da İyilik Tasavvuru" konuşuldu.
00:00 Hadis İklimi
02:00 İyiliği emir kötülükten nehiy
04:00 İslam'da iyilik tasavvuru
10:00 Mümince bir duyarlılık: İyiliği Emretmek
19:00 İyiliği Emretmek ve Kötülükten Alıkoymak
32:00 Güzel ahlak nişanesi: İyiliği Emretmek
42:00 İslam'da iyilik tasavvuru