62. Bölüm | Güzel Ahlak Nişanesi: İyiliği Emretmek

"Kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin." hadisinin bize anlattıkları...

Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program... Hadis İklimi 62. bölümüyle yayında... Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Hadis İklimi

00:25 Güzel ahlak nişanesi: İyiliği emretmek

05:24 Müslümanın asli görevlerinden "iyiliği teşvik etmek"

09:48 Kur'an'ın en önemli ilkelerinden "iyiliği emretmek"

12:47 Güzel ahlak nişanesi: İyiliği emretmek

16:09 İyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymak

25:30 İyiliği emir kötülükten nehiy

31:14 Mümince bir duyarlılık: İyiliği emretmek

35:28 İyilik güzek ahlaktır. "Hadis-i şerif"

39:42 Müslümanın asli görevlerinden "iyiliği teşvik etmek"

43:55 Kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin. "Hadis-i şerif"