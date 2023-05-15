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Hadis İklimi | Hadis-i Şeriflerde "Faiz" 15 Mayıs 2023 04:05
Hadis-i Şeriflerde "Alışveriş" | Hadis İklimi 14 Mayıs 2023 03:05
Hadis İklimi | İslam'da Komşu Hakkı 14 Mayıs 2023 03:05
Kadir Gecesi | Hadis İklimi 14 Mayıs 2023 03:05
Oruçluyu iftar ettirmenin fazileti | Hadis İklimi I 54. Bölüm (10.04.202) 12 Nisan 2023 01:04
Hadis-i Şeriflerde "İstiğfar" | Hadis İklimi (53. Bölüm) 12 Nisan 2023 01:04
Dünya Malının Manevi Koruyucusu: Zekat 12 Nisan 2023 01:04
51. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde Ramazan Orucu 24 Mart 2023 02:03
50. Bölüm | Korku ve Ümit Arasında Yaşamak 12 Nisan 2023 01:04
49. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde "Berat Gecesi" 12 Nisan 2023 01:04
48. Bölüm I Efendimizin (SAV) dilinden dualar | Hadis İklimi 12 Nisan 2023 01:04
47. Bölüm | Hadisi-i Şeriflerde Dua 12 Nisan 2023 01:04
46. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde "Miraç" 12 Nisan 2023 02:04
45. Bölüm I Hadis-i Şeriflerde "Dua" 12 Nisan 2023 02:04
44. Bölüm I Sözün En Güzelini Söylemek 12 Nisan 2023 02:04
43. Bölüm I Hadis-i Şeriflerde Üç aylar ve Receb ayı 12 Nisan 2023 02:04
42. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde Edeb 12 Nisan 2023 02:04
41. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde Riya 12 Nisan 2023 02:04
40. Bölüm | Yeme İçme Adabı 12 Nisan 2023 02:04
39. Bölüm | Peygamberimizin (s.a.v.) Yeme - İçme Adabı İle İlgili Tavsiyeleri 12 Nisan 2023 02:04
38. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde Yolculuk 12 Nisan 2023 02:04
37. bölüm I Hadislerle amel ederken nelere dikkat edilmelidir? 12 Nisan 2023 02:04
36. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde İlmin Üstünlüğü 12 Nisan 2023 02:04
35. Bölüm | Hadisi Şeriflerde "İlmin Üstünlüğü" 12 Nisan 2023 02:04
34. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde "Arabuluculuk" 12 Nisan 2023 02:04
33. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde "Allah'ın Kulunu Sevmesi" 12 Nisan 2023 02:04
32. Bölüm | Hadis-i Şerifler Işığında Ailede Din Eğitimi 12 Nisan 2023 02:04
31. Bölüm | Ailede Din Eğitimi 12 Nisan 2023 01:04
30. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde "Ailenin Geçimi" 12 Nisan 2023 01:04
29. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde "Ailenin Geçimi" 12 Nisan 2023 01:04
28. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde "Cömertlik" 12 Nisan 2023 01:04
27. Bölüm | Gece Namazı Kılmanın Fazileti 12 Nisan 2023 01:04
26. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde "Bid'atlardan Sakınmak" 12 Nisan 2023 01:04
25. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde Güzel Ahlak 12 Nisan 2023 01:04
24. Bölüm | Hadis-i Şeriflerde Kanaat ve Tokgözlülük 12 Nisan 2023 01:04
23. Bölüm | Yetim ve Kimsesizleri Korumak 12 Nisan 2023 01:04
22. Bölüm | Falcılık ve Kahinlik 12 Nisan 2023 01:04
21. Bölüm | Kadınlara İyi Davranmak 12 Nisan 2023 01:04
20. Bölüm | Merhametli Olmak 12 Nisan 2023 01:04
19 Bölüm | Ana-Babaya İyilik 12 Nisan 2023 01:04
18. Bölüm | Sünnetin dinde bağlayıcılığı 12 Nisan 2023 01:04
17. Bölüm | Rüya 12 Nisan 2023 01:04
16. Bölüm | Hayırlı İşlere Koşmak 12 Nisan 2023 01:04
15. Bölüm I Zilhicce Orucu 12 Nisan 2023 01:04
14. Bölüm I Veda Haccı 12 Nisan 2023 01:04
13. Bölüm I Hadis-i Şeriflerde Hac 12 Nisan 2023 01:04
12. Bölüm I Takva 12 Nisan 2023 01:04
11. Bölüm I Murakebe 12 Nisan 2023 01:04
10. Bölüm I Doğru Sözlülük 12 Nisan 2023 01:04
9. Bölüm I Hz. Musa İle Hz. Hızır Kıssası 12 Nisan 2023 01:04
8. Bölüm I Hz. Peygamberimiz'in (SAV) Sabrı Tavsiyesi 12 Nisan 2023 01:04
7. Bölüm I Hadis-i Şeriflerde Sabır 12 Nisan 2023 01:04
6. Bölüm I Tövbe 12 Nisan 2023 01:04
5. Bölüm I Hadis-i Şeriflerde tövbe 12 Nisan 2023 01:04
Hadis-i Şerifler ışığında niyetin önemi nedir? Hadis-i şerifler ışığında sadakanın önemi nedir? 12 Nisan 2023 01:04
3. Bölüm I Sıhhat ve hüküm açısından hadis 12 Nisan 2023 01:04
2. Bölüm I Niyetin Müslümanlar için önemi 12 Nisan 2023 01:04
1. Bölüm I Hadis ve sünnet 12 Nisan 2023 01:04

Hadis İklimi | Hadis-i Şeriflerde "Faiz"

Faizin insan ve topluma zararları nelerdir?

İslam dini neden faizi yasaklar? Faizin insan ve topluma zararları nelerdir? Hz. Peygamberimizin faizciliği lanet etmesinin sebebi nedir?

Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Hadis İklimi

02:00 Hadis-i Şeriflerde "Faiz"

02:00 Yedi Helak Ediciden Biri: Faiz

04:30 İslam dini neden faizi yasaklar?

15:00 Faizin insan ve topluma zararları

32:00 Büyük Günahlardan "Faiz"

35:00 Hz. Peygamberimizin faizciliği lanet etmesi

46:00 Hadis-i Şeriflerde "Faiz"

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