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Hadis İklimi | Hadis-i Şeriflerde "Faiz"
Faizin insan ve topluma zararları nelerdir?
İslam dini neden faizi yasaklar? Faizin insan ve topluma zararları nelerdir? Hz. Peygamberimizin faizciliği lanet etmesinin sebebi nedir?
Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...
00:00 Hadis İklimi
02:00 Hadis-i Şeriflerde "Faiz"
02:00 Yedi Helak Ediciden Biri: Faiz
04:30 İslam dini neden faizi yasaklar?
15:00 Faizin insan ve topluma zararları
32:00 Büyük Günahlardan "Faiz"
35:00 Hz. Peygamberimizin faizciliği lanet etmesi
46:00 Hadis-i Şeriflerde "Faiz"